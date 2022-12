POL-HOM: Fahrzeugbrand in Bexbach

Homburg (ots) - Am Freitag, den 30.12.2022 kam es gegen Mittag in einem Mehrparteienhaus in der Saarbrücker Straße in 66424 Homburg zu einem Brand in einer Küche. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entzündete sich Öl in einer Bratpfanne und griff vom Herd auf das Interieur des Küchenraums über, welcher in Vollbrand geriet. Zudem entstand ei-ne starke Rauchentwicklung. Die Bewohner verließen das Anwesen rechtzeitig, sodass niemand verletz wurde. Lediglich eine ...

