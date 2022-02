Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Autobesitzer vereitelt Diebstahl seines Fahrzeugs in Groß-Buchholz

Hannover (ots)

Mindestens ein unbekannter Täter ist am Mittwoch, 02.02.2022, im hannoverschen Stadtteil Groß-Buchholz am Diebstahl eines hochwertigen Geländewagens gescheitert. Der Eigentümer des Fahrzeugs hatte am frühen Morgen verdächtige Geräusche wahrgenommen und trat vor die Tür seines Hauses. Eine Person ergriff daraufhin die Flucht.

Nach ersten Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe KfZ der Polizei Hannover nahm ein 56 Jahre alter Mann am frühen Morgen gegen 04:50 Uhr verdächtige Geräusche vom Parkstreifen vor seinem Haus am Fehrsweg wahr. Er ging daraufhin vor das Haus, um nach dem Rechten zu sehen und bemerkte eine verdächtige Person, die beim Erblicken des Mannes umgehend die Flucht ergriff. Der Tatverdächtige hatte gemäß Spurenlage zuvor versucht, das Auto des 56-Jährigen, ein Jeep Grand-Cherokee, aufzubrechen und zu stehlen. Nachdem er dabei gestört worden war, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Norden und dann nach links weg zur Pasteurallee.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen 04:40 Uhr und 05:00 Uhr verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich Fehrsweg/Pasteurallee gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst 0511 109-5555 zu melden.

Vor dem Hintergrund, dass bereits 2021 eine signifikante Zahl von Diebstählen von Jeep Grand-Cherokee der Baureihe ab 2014 in der Stadt und der Region gemeldet wurden, werden Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an abgestellten Fahrzeugen machen, gebeten, diese umgehend per Notruf zu melden. /ram

