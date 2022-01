Polizei Bielefeld

POL-BI: Trickdiebe lenken PKW-Fahrerin erfolgreich ab

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Täter stahl am Freitag, 28.01.2022, aus einem Fahrzeug einen Rucksack, während der Mittäter die Fahrzeugführerin ablenkte.

Gegen 18:05 Uhr hielt eine 58-Jährige aus Oerlinghausen ihren PKW in der Zimmerstraße in Höhe Hausnummer 8 an und stieg gemeinsam mit ihrem Sohn aus. Ein Mann trat an sie heran und gab vor, die Hedwigstraße zu suchen. Während der Suche nach der Straße auf dem Handy nutzte ein Unbekannter das Ablenkungsmanöver und griff den Rucksack der 58-Jährigen aus dem unverschlossenen PKW. Mit der Beute flüchtete er unerkannt. Nach der Wegbeschreibung entfernte sich der vermeintliche Hilfesuchende. Als die 58-Jährige wieder im Fahrzeug saß, stellte sie den Diebstahl ihres Rucksacks fest.

Das Opfer beschrieb den Hilfesuchenden als sudosteuropäisch aussehend, 40 bis 45 Jahre alt, ungefähr 170 cm bis 175 cm groß, kräftig und untersetzt, mit schwarzen Haaren und dunkler Kleidung. Er trug eine FFP2 Maske.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

