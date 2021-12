Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenloses Gepäckstück auf dem Hauptbahnhof - Einsatz für Sprengstoffspürhund Yukon

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 30. November 2021 teilte ein Zugbegleiter der Deutschen Bahn der Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 20:50 Uhr telefonisch mit, dass sich auf dem Bahnsteig vier des Magdeburger Hauptbahnhofes ein herrenloses Gepäckstück befindet. Es handelte sich um eine blaue Sporttasche, welche neben dem Getränkeautomaten abgestellt wurde. Der Bereich wurde daraufhin durch die eingesetzten Bundespolizisten gesperrt und geräumt. Die Gleise drei und vier wurden für die Einfahrt von Zügen gesperrt. Der Sprengstoffspürhund der Bundespolizei Yukon kam mit seinem Diensthundeführer zum Einsatz und spürte den Nahbereich um das Gepäckstück sowie die Tasche selbst ab. Kurz darauf konnte sein Diensthundeführer Entwarnung geben, da Yukon kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten zeigte. Daraufhin wurde die Tasche durch die Beamten geöffnet. In ihr befanden sich Sportsachen und persönliche Gegenstände, jedoch keinerlei Hinweise auf den Eigentümer. Die Sperrung des Bahnsteiges konnte somit um 21:28 Uhr wieder aufgehoben werden. Auswirkungen auf den Bahnverkehr gab es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Sporttasche wurde als Fundsache der Deutschen Bahn übergeben. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst, wie im aktuellen Fall beschrieben, zu einem Polizeieinsatz und bei Ermittlung des Eigentümers zu einer finanziellen Regressnahme des Verursachers kommen.

