Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Mandelbachtal

Mandelbachtal (ots)

Am 21.12.2022, in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Saarbrücker Straße in Mandelbachtal. Auf dem Parkplatz der dortigen Apotheke / Ratskeller wurde ein silberner Ford Kuga mit Homburger Kreiskennzeichen von einem anderen Verkehrsteilnehmer im Frontbereich beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) oder dem Polizeirevier Blieskastel (06842/9270) in Verbindung zu setzen.

