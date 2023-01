POL-HOM: Kennzeichendiebstahl Blieskastel

Mandelbachtal (ots) - Am 21.12.2022, in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Saarbrücker Straße in Mandelbachtal. Auf dem Parkplatz der dortigen Apotheke / Ratskeller wurde ein silberner Ford Kuga mit Homburger Kreiskennzeichen von einem anderen Verkehrsteilnehmer im Frontbereich beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der ...

