Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen - Hoher Sachschaden

Bärenbach(Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Am Dienstagvormittag befuhr gegen 10:00 Uhr ein mit 26 Tonnen Abfall (Hausmüll) beladener Sattelzug einer Spedition aus dem Kreis Ahrweiler die B 41 aus Richtung Idar-Oberstein kommend in Richtung Bad Kreuznach. Kurz vor der Einmündung der Kreisstraße 73 (Abfahrt Bärenbach) geriet der Auflieger (offener Containeraufbau) aus noch ungeklärter Ursache ins Schlingern, so dass der 42-jährige Fahrer die Kontrolle über das Gespann verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Schließlich kam die Zugmaschine am Erdwall einer Böschung zum Stillstand und der Auflieger kippte seitlich auf die Fahrbahn der dortigen Rechtsabbiegespur. Der Containerinhalt verteilte sich großflächig auf der Fahrbahn im Zufahrtsbereich der K 73. Desweiteren wurde die Fahrbahn übersät von aufgewirbeltem Erdreich und Fahrzeugteilen. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus der Zugmaschine befreien und hatte sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zugezogen. Die Bergung des total beschädigten Sattelzuges mittels Kranfahrzeugen eines örtlichen Abschlepp- und Bergeunternehmens gestaltete sich schwierig, da sich der Anhänger mit Verkehrseinrichtungen (Seitenschutzplanke, Teile eines Brückenbauwerks) verkeilt hatte. Zeitweise waren Absperrmaßnahmen auf der K 73 erforderlich. Insgesamt kam es jedoch nur zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Abfall musste durch ortsansässige Fachunternehmen abtransportiert werden. Die Aufräum- Bergungs- und Reinigungsarbeiten waren gegen 16:30 Uhr beendet. Im Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektionen Kirn und Idar-Oberstein, der Feuerwehren Kirn, Bärenbach und Heimweiler sowie des Landesbetriebes für Mobilität (Master-Straßenmeisterei Kirn). Außerdem war die untere Wasserbehörde vor Ort, da erhebliche Mengen an Kraftstoff in das Erdreich gelangt waren.

