LPI-SLF: Brand in Container

Sonneberg (ots) - Am Montag gegen 2:40 Uhr drang ein Unbekannter in eine Wohnung innerhalb eines Wohnhauses in der Straße Obere Wehd in Sonneberg ein. Die 59-Jährige Wohnungsinhaberin wurde durch Gepolter wach und sah einen Mann mit schwarzer Haube auf dem Fahrrad wegfahren. Nach ersten Erkenntnissen war dieser bei seiner Flucht über einen Zaun gesprungen und verlor dabei einige entwendete Gegenstände. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

mehr