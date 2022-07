LPI-SLF: Motorradunfälle auf Landstraße zwischen Jagdshof und Schauberg

Bad Blankenburg (ots) - Angebranntes Essen löste den Brandmelder aus und es kam am Freitagnachmittag zu einem Einsatz mehrerer Feuerwehren in Bad Blankenburg, Am Eichwald. Ein Feuer brach zum Glück nicht aus. Es gab keinen Personenschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

