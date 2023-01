Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnwagendiebstahl in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 02.01.2023, zwischen 23:20 Uhr und 23:35 Uhr, wurde ein auf einem Firmengelände in der Straße "Im Großen Gunterstal" in Blieskastel abgestellter Wohnwagen der Marke Hobby mit Augsburger Kreiskennzeichen (A) entwendet. Hierfür beschädigten drei bislang unbekannten Täter zunächst den das Gelände umfriedenden Stabmattenzaun. Anschließend befestigten sie den Wohnwagen an einem dunklen Pkw und entfernten sich von der Tatörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) oder dem Polizeirevier Blieskastel (06842/9270) in Verbindung zu setzen.

