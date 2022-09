Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Frau sexuell in S-Bahn belästigt

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg/ Wildau (Dahme-Spreewald) (ots)

Die Bundespolizei nahm am Sonntagmorgen einen 37-Jährigen am S-Bahnhof Wildau vorläufig fest, der zuvor eine Frau in einer S-Bahn belästigt haben soll.

Gegen 05:15 Uhr nutzte die 32-Jährige eine S-Bahn der Linie S46 in Richtung Wildau, als sich ihr der Mann auf Höhe des Bahnhofes Berlin Ostkreuz gegenübersetzte. Daraufhin soll sich dieser in den Schritt gefasst und sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben. Eine Zeugin bemerkte den Vorfall und setzte sich neben die Frau. Der Mann näherte sich der 32-Jährigen jedoch weiter, woraufhin diese ihm mit einem Tierabwehrspray ins Gesicht sprühte. Am Bahnhof Wildau nahmen alarmierte Polizisten des Landes Brandenburg den Tatverdächtigen vorläufig fest und übergaben ihn anschließend an die Bundespolizei. Nachdem Rettungskräfte den 37-Jährigen vor Ort medizinisch versorgt hatten, nahmen Bundespolizisten ihn zur weiteren Bearbeitung mit in die Dienststelle.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der sexuellen Belästigung gegen den alkoholisierten (2,18 Promille Atemalkoholkonzentration) rumänischen Staatsangehörigen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell