POL-HOM: Einbruchdiebstähle im Innenstadtbereich Homburg

Bexbach (ots) - Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr am 27.12.2022, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 13:17 Uhr, vermutlich mit einem Pkw die Maxstraße in Bexbach aus Richtung Lessingstraße kommend. In Höhe der Hausnummer drei touchierte er beim Vorbeifahren einen dort geparkten Peugeot 208 mit HOM-Kennzeichen und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Pkw ...

mehr