Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 05.01.2023, gegen 12:15 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Susannastraße in Bexbach. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Vorbeifahren, einen am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Neunkirchen Wellesweiler, auf Höhe Anwesen 15, geparkten silbernen Mercedes-Benz C 200. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

