Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährliches Spiel

Einhausen (ots)

Mehrere Kinder kamen Sonntagnachmittag an einem Spielplatz in Einhausen zusammen und entzündeten ein Feuer. Einige von ihnen warfen zudem Spraydosen in die Flammen, welche explodierten. Glücklicherweise endete das Spiel mit dem Feuer ohne ernsthafte Folgen. Die eingesetzten Beamten nahmen die Personalien der Kinder auf und belehrten diese über die Gefahren, die mit solchen Aktionen einhergehen können. Die Kinder wurden abschließend in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

