Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Räuberischer Diebstahl aus Geschäft

Suhl (ots)

Am 26.11.2022 gegen 14.30 Uhr betraten 3 unbekannte männliche Täter einen Einkaufsmarkt in Suhl, Dr. Theodor-Neubauer Straße 7a. Einer der Täter führte einen grünfarbenen Rucksack mit sich. Die anderen Beiden verstauten im Markt in den Rucksack Fischkonserven und Getränke im Warenwert von 13 Euro. Alle drei wurden vom Verkaufspersonal beobachtet und auf ihr Handeln angesprochen. Zwei Täter flüchteten aus dem Markt,der Täter mit dem Rucksack konnte von einer Verkäuferin festgehalten werden. Dabei versuchte er sich im Besitz des Diebesgutes zu halten und trat und schlug in Richtung der Verkäuferin, welche jedoch den Rucksack festhielt. Ein im Markt, nicht im Dienst befindlicher Polizeibeamter des ID Suhl, bemerkte die Auseinandersetzung und eilte der Verkäuferin zu Hilfe. Der Täter ließ von seinem Rucksack ab und flüchtete ebenfalls aus dem Markt. Das Diebesgut im Rucksack konnte an den Markt zurückgegeben werden. Alle drei Täter werden als schlank, und dunkelhaarig beschrieben. Einer der Täter trug eine auffällig rotfarbene Jacke, ein anderer eine weiße Steppwinterjacke. Eine Täter hatte Rastalocken. Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei unter 03681/369-0 entgegen.

