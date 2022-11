LPI-SHL: Versucht in Gartenlaube einzubrechen

Eisfeld (ots) - In der Nacht vom 25.11.2022, 18:45 Uhr bis 26.11.2022, 08:45 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Georgstraße in Eisfeld einzubrechen. Beim Aufhebeln wurde die Fensterscheibe und der Rahmen beschädigt, ins Innere konnten die Täter jedoch nicht gelangen, auch weil das Fenster von außen vergittert war. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 EUR. ...

