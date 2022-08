POL-MFR: (939) Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 9

Nürnberg (ots) - Am Dienstagnachmittag (02.08.2022) wurde in Nürnberg-Fischbach ein geparkter Fiat 500 angefahren. Unerlaubt entfernte sich der mutmaßliche Verursacher mit seinem Ford Focus. Beide Autos standen gegen 16:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Fischbacher Hauptstraße. Beim Ausparken wurde der Stoßfänger des Fiat beschädigt. Ein bislang ...

mehr