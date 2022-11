Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizei warnt vor Wildunfällen

Meiningen/Dreißigacker (ots)

In der Nacht zu Montag (28.11.2022) befuhr ein Mazda-Fahrer die Strecke von Meiningen nach Dreißigacker und kollidierte hierbei mit einem kreuzenden Rehwild. Der Pkw des Geschädigten musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 2.000 Euro. Aus gegebenen Anlass weist die Polizei auf das erhöhte Risiko von Wildunfälle in der dunklen Jahreszeit hin. In der Dämmerung sind beispielsweise Rehe und auch Damwild besonders aktiv. Insbesondere an Stellen, an denen das Verkehrszeichen "Wildwechsel" am Straßenrand steht, sollten Fahrzeugführer stets bremsbereit sein. Weichen Sie den Tieren nicht aus. Hierbei ist die Gefahr groß die Kontrolle über das eigene Fahrzeug zu verlieren. In diesen Fällen sollte stark abgebremst und die Fahrspur gehalten werden. Im Falle einer Kollision sichern Sie die Unfallstelle ab und verständigen die Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell