Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Ormesheim (ots)

Am 10.01.2023 in der Zeit zwischen 08:55 Uhr und 11:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in der Dekan-Stabel-Straße in 66399 Mandelbachtal, OT Ormesheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Vorbeifahren, einen grauen Skoda (Homburger Kreiskrennzeichen), welcher unmittelbar vor dem Anwesen Nr. 6 abgestellt war und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Am PKW der Geschädigten entstand Sachschaden an der Frontstoßstange sowie am Radkasten vorne links.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

