POL-OS: Ostercappeln: Transporter kollidierte mit Straßenbaum - 26-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ostercappeln (ots)

Auf der L76 im Ostercappelner Ortsteil Venne ereignete sich am Samstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall, von dem ein 26-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen davontrug. Der Osnabrücker war mit seinem Transporter gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Venne unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Baum kollidierte. Der Unfallfahrer wurde massiv in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte nur mit schwerem Gerät befreit werden. Mit schweren Kopfverletzungen brachte ein Rettungswagen den 26-Jährigen schließlich in ein Krankenhaus. Ein kurzfristig angeforderter Rettungshubschrauber hob letztlich ohne Patienten wieder in die Luft. An dem Transporter ist ein Totalschaden entstanden, während der Unfallaufnahme kam es zu einigen wenigen Verkehrsbehinderungen.

