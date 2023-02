POL-OS: Osnabrück/Münster: Friedenskette zwischen Osnabrück und Münster - Parallele Kundgebung auf dem Platz der Deutschen Einheit

Osnabrück (ots) - Am Donnerstag in der Zeit von 09:30 Uhr bis 12:35 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in drei Wohnungen an der "Mozartstraße" ein. Sie durchsuchten die Wohnungen und stahlen Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zu den Taten geben können, sich unter ...

mehr