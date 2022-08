Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Container

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 1. und dem 14. August in einen Container an einer Baustelle an der Schulze-Delitzsch-Straße in Papenburg eingebrochen. Sie entwendeten eine Motorstampfer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

