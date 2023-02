Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Rund 20.000 Euro Blechschaden bei Unfall

Tuttlingen (ots)

Einen Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochvormittag, gegen 9.15 Uhr, auf der Landesstraße 277 zwischen Mühlheim an der Donau und Nendingen ereignet hat. Ein 82-jähriger VW Golf-Fahrer war auf der L 277 von Mühlheim a.d.D. kommend in Richtung Nendingen unterwegs. An einer Haltebucht wendete der Mann seinen Wagen. Beim Einfahren auf die L 277 prallte der 82-Jährige mit einem Mercedes einer 42-jährigen Frau zusammen, die auf der L 277 ebenfalls in Richtung Nendingen fuhr. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt die am VW und am Mercedes entstandenen Sachschäden auf je 10.000 Euro.

