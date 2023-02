Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Rauchentwicklung an einem Bankgebäude führt zu Feuerwehreinsatz

VS-Villingen (ots)

Nach einer Rauchentwicklung mit zunächst unbekannter Ursache ist es am Mittwochmorgen zu einem Feuerwehreinsatz an einem Bankgebäude auf dem Kaiserring gekommen. Kurz nach 07.30 Uhr teilte ein Mitarbeiter der Bank über Notruf mit, dass in der Tiefgarage der Bank Rauch und Brandgeruch wahrnehmbar sei. Neben einem vorsorglich anfahrenden Rettungswagen rückte die Feuerwehr Villingen mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften aus und übernahmen die Überprüfung des Gebäudes. Allerdings konnte kein Brand lokalisiert werden. Zunächst wurde ein technischen Defekt im Bereich der Gebäudeelektrik, möglicherweise in einem der vielen vorhandenen Kabelschächte vermutet. Der Brandgeruch hatte sich mittlerweile über annähernd alle Etagen des Bankgebäudes verteilt, so dass die Beschäftigten nur teilweise ihre Arbeitsplätze einnehmen konnten. Die Feuerwehr suchte zusammen mit Spezialisten für die Gebäudeelektrik weiter nach der Ursache des Brandgeruches. Während des Einsatzes musste der Kaiserring gesperrt werden. Schließlich konnte nach mehreren Stunden als mutmaßliche Ursache ein Defekt an einem an die Hauselektrik angeschlossenen Gerät festgestellt werden.

