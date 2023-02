POL-KN: (Unterkirnach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Vorbeifahren geparktes Auto gestreift und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Dietingen (ots) - Am Mittwochvormittag ist der Polizei mitgeteilt worden, dass Unbekannte das Wegkreuz "Scheible-Kreuz" an der Wegkreuzung zum Pappelsee in einem nicht bekannten Zeitraum mutwillig beschädigt haben. Der Christuskorpus war an dem Steinkreuz in einer Höhe von etwa zwei Metern befestigt. Die Unbekannten rissen diesen teilweise aus der Verankerung heraus. ...

