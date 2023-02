Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Fahrzeugbrand in Tiefgarage am vergangenen Samstagnachmittag - Verdacht der Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen (22.02.2023)

Radolfzell (ots)

Nachdem es am Samstagnachmittag, 18.02.2023, in einer Tiefagarage in der Konstanzer Straße zum Brand mehrerer Fahrzeuge gekommen ist (wir berichteten - http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5444630) , hat das Kriminalkommissariat Konstanz die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung der beiden betroffenen Fahrzeuge auszugehen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, Verdächtiges im Bereich der Tiefgarage des Anwesens Nummer 52, oder auch sonst im Bereich der Konstanzer Straße beobachtet haben, oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Brandstifters geben können, sich unter der Tel. 07732 95066-0, zu melden.

