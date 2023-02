Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Silberner Golf fährt mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Alemannenstraße - Polizei bittet gefährdete Passanten sich zu melden (21.02.2023)

Singen (ots)

Am Dienstagmittag ist es in der Alemannenstraße zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen. Ein junger Mann fuhr gegen 12.50 Uhr mit einem silbernen Golf mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Alemannenstraße, um einer Polizeikontrolle zu entgehen. Dabei soll der Golf-Fahrer eine junge Frau mit Kinderwagen und eine weitere Frau, die auf Höhe der Hausnummer 61 in ihr am Fahrbahnrand geparktes Auto steigen wollte und gerade noch zur Seite springen konnte, gefährdet haben. Das Polizeirevier Singen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die beiden Frauen und weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter der Tel. 07731 888-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell