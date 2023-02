Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannte versuchen eine Motorhaube zu klauen

Geisingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 7.00 Uhr, haben Unbekannte versucht eine Motorhaube eines geparkten Autos zu stehlen. Der weiße BMW X5 war auf einem Parkplatz eines Autohauses in der Straße "Im Espen" abgestellt. Die Täter montierten zuerst die beiden Außenspiegel des Wagens ab und öffneten anschließend mit brachialer Gewalt dessen Motorhaube des Wagens. Hierbei löste die Alarmanlage aus, weshalb die Unbekannten mit den Außenspiegeln die Flucht ergriffen. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Personen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Autohauses gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07462 9464-0 beim Polizeiposten Immendingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell