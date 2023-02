Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf der Möhringer Straße- Rund 6.500 Euro Blechschaden

Tuttlingen (ots)

Insgesamt rund 6.500 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der Möhringer Straße passiert ist. Ein 56-jähriger Mann fuhr mit einem Mercedes Sprinter in Richtung Stadtmitte und streifte beim Fahrstreifenwechsel einen Mercedes C220 eines 27-Jährigen. Am Sprinter entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro und am Mercedes C 220 von rund 6.000 Euro.

