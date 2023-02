Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Schwerer Unfall auf der B51

Belm (ots)

Am Samstagmittag kam es auf der "Bremer Straße" (B51) zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 13.40 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Seat Leon die Bundesstraße in Fahrtrichtung Belm. In Höhe der Straße "Sternbuschweg" erkannte der Mann aus Bad Essen zu spät, dass eine vorausfahrende 31-Jährige ihren VW Golf zum Abbiegen abbremste und fuhr nahezu ungebremst auf das Heck des Kleinwagens auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf auf den rechten Grünstreifen geschleudert, wo er einen Leitpfahl beschädigte und vor einem Baum zum Stehen kam. Die 31-jährige Frau aus Bohmte wurde bei dem Unfall schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Neben dem 36-jährigen Seat-Fahrer befanden sich eine 25-Jährige und drei Kinder im Alter von 2, 5 und 6 Jahren in dem Fahrzeug. Sie wurden allesamt leicht verletzt und von mehreren Rettungswagen zur ambulanten Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen ist ein Totalschaden entstanden, ein Abschleppunternehmen wurde mit der Bergung beauftragt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die B 51 zeitweise voll bzw. halbseitig gesperrt.

