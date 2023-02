Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Werther (Westf.)/ Melle (Niedersachsen)/ Herford (FK) - Einbrüche in Melle und in Werther (Westf.) - Tatverdächtige in Herford gestellt

Melle (ots)

In der Nacht zu Samstag (25.02.) kam es direkt hintereinander in Melle und in Werther zu Einbrüchen in Mobilfunkgeschäfte.

Die Täter warfen in beiden Fällen Schaufensterscheiben ein und entwendeten anschließend aus den Verkaufsräumen der Mobilfunkläden Ausstellungsgeräte.

In Melle ereignete sich die Tat gegen 03.05 Uhr. Zeugen bemerkten den Einbruch an der Mühlenstraße und informierten die Polizei.

In Werther kam es wenig später an der Engerstraße zu dem Einbruch. Gegen 04.04 Uhr meldeten Zeugen einen lauten Knall. Zudem konnten sie Männer aus dem Geschäft flüchten sehen.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte in Enger (Kreis Herford) gegen 04.30 Uhr zu einem Erfolg. Dort kontrollierten Polizeibeamte auf der Bielefelder Straße einen silberfarbenen BMW mit lettischen Kennzeichen. In dem Fahrzeug wurden diverse Tablets und Mobiltelefone aufgefunden und sichergestellt.

In dem Auto befanden sich vier Männer im Alter von 18, 20, 22 und 35 Jahren. Alle sind rumänische Staatsangehörige. Aufgrund des aufgefundenen Diebesguts ergab sich ein Zusammenhang zu den Einbrüchen in Melle und in Werther. Alle Fahrzeuginsassen wurden vor Ort vorläufig festgenommen. Das Auto wurde sichergestellt.

Alle vier Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld am Sonntag (26.02.) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen alle Untersuchungshaftbefehle.

Ob es Zusammenhänge zu weiteren Einbrüchen mit vergleichbaren Handlungsmustern und Zielrichtungen in der Umgebung gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

