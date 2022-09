Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkene Radfahrerin fährt gegen parkenden PKW in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 23.09.2022 gegen 14:15 Uhr kam es in der Lindenstraße in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem geparkten PKW. Der PKW war im eingeschränkten Halteverbot geparkt. Eine 33-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Lindenstraße aus Richtung Neustrelitzer Straße kommend in Richtung Augustabad und sah sich kurzzeitig um. Hierbei kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem geparkten PKW. Die Fahrradfahrerin verletzte sich dabei leicht, es entstand ein Sachschaden von ca. 700EUR. Ein Atemalkoholtest bei der Fahrradfahrerin ergab einen Wert von 1,46 Promille. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gegen die Dame eingeleitet.

Mit freundlichen Grüßen EPHK Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell