Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 194 zwischen einem PKW und einem Rind (Kalb)

Grimmen (LK V-R) (ots)

Am 22.09.2022 gegen 23:00 Uhr befuhr der 30-jährige Fahrzeugführer eines Hyundai die B 194 aus Richtung Grimmen in Richtung Stralsund. Kurz vor der Ortschaft Steinhagen wechselte eine entlaufene Kuhherde die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit einem Kalb aus der Herde. Der PKW Hyundai wurde bei diesem Zusammenstoß stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrzeugführer wurde durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Das Kalb verendete am Unfallort. Am PKW entstand ein Sachschaden von geschätzten 8.000EUR. Der Kuhhalter konnte verständigt werden und versuchte die entlaufene Kuhherde einzufangen. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

