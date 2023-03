Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach zwei Transportereinbrüchen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Dienstag (16:30 Uhr) bis Mittwoch (07:00 Uhr) kam es zu zwei Einbrüchen in Firmentransporter. An der "Wismarer Straße" drangen Unbekannte gewaltsam in einen Transporter ein, aber erlangten kein Diebesgut. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. An der "Stralsunder Straße" öffneten die Täter ebenfalls gewaltsam einen Transporter. Aus dem Transporter wurde Werkzeug entwendet. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder die Taten geben können, sich unter 0541/327 -3203 oder -2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell