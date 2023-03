Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Schusswaffengebrauch an der Moltkestraße - Gemeinsamer Nachtrag von Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück zur Pressemitteilung vom 28.02.2023 - 11:26

Bramsche (ots)

Am Mittwochabend (01.03.2023) erlag der 16-Jährige Schüler im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Eine Obduktion des Leichnams in der Rechtsmedizin in Oldenburg soll zeitnah erfolgen.

Der 81-jährige Täter ist außer Lebensgefahr.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Osnabrück einen Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Totschlags gegen den Mann, der ihm im Krankenhaus verkündet wurde. Eine mögliche Verlegung des Beschuldigten in ein Justizkrankenhaus wird geprüft.

Wie bereits berichtet, kam es am Morgen des 28.02.2023 zu einem Schusswaffengebrauch in der "Moltkestraße". Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte ein 81-Jähriger auf der Straße mehrere Schüsse abgegeben und dadurch einen 16-jährigen Jungen lebensgefährlich verletzt. Anschließend fügte sich der Täter selbst lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Täter wurde anschließend durch Polizeikräfte bewacht ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5451921).

