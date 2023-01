POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Öffentlichkeitsfahnung nach vermisster Frau in eventuell hilfloser Lage- Rücknahme

Leimen, RNK (ots) - Am 08.01.2023 kurz nach 16:00 Uhr ereignete sich auf der B 3 zwischen Bad Schönborn und Leimen in Höhe St. Ilgen ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangte ein VW Bus, der mit einer Familie besetzt war, aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit ...

