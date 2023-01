POL-MA: Leimen, St. Ilgen: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 3 zwischen Nußloch und St. Ilgen

Ladenburg (ots) - Die bei dem schweren Unfall am Freitagabend tödlich verletzte Fußgängerin konnte nach einer Vermisstenanzeige von Angehörigen als eine 79-Jährige Frau aus Ladenburg identifiziert werden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern weiterhin an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim ...

mehr