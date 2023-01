POL-MA: Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 631 zwischen Heddesheim und Ladenburg, Fußgängerin tödlich verletzt, Pressemeldung Nr. 3

Heidelberg/Mannheim (ots) - Am späten Samstagabend befand sich der 18-Jährige Geschädigte in einem Lokal in der Heidelberger Altstadt. In einem unbeobachteten Moment wurde dessen hochwertige Jacke samt Geldbeutel und AirPods entwendet. Nachdem der junge Mann die Polizei verständigte und seine AirPods ortete, konnte der 21-jährige Beschuldigte mit weiteren Kräften ...

