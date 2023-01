Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Mannheim - Diebstahl in Heidelberg - Festnahme in Mannheim

Heidelberg/Mannheim (ots)

Am späten Samstagabend befand sich der 18-Jährige Geschädigte in einem Lokal in der Heidelberger Altstadt. In einem unbeobachteten Moment wurde dessen hochwertige Jacke samt Geldbeutel und AirPods entwendet. Nachdem der junge Mann die Polizei verständigte und seine AirPods ortete, konnte der 21-jährige Beschuldigte mit weiteren Kräften in einer Straßenbahn in Mannheim festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hier konnte das gesamte Diebesgut bei dem Mann aufgefunden werden. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder entlassen.

