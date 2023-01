Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Diverse Betrugsdelikte mit bekannter Betrugsmasche - falsche Polizeibeamte

Heidelberg (ots)

Im Raum Heidelberg kam es am Samstagabend zu mehreren Betrugsversuchen in Form von Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte. Die Anrufer gaben vor, dass in der Nähe der Betroffenen mit Einbrüchen zu rechnen sei und versuchten auf diese Weise Informationen über Wertgegenstände bzw. Kontostände zu erhalten. Die Geschädigten vermuteten Betrugsversuche und handelten vorbildlich, indem sie kommentarlos auflegten und die Polizei informierten. In diesen Fällen entstand hierdurch kein Schaden.

Hier einige Tipps der Polizei:

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. - Die Person wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen und wie man sich davor schützen kann finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ /CW

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell