LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht- Zeugensuche

Gotha (ots) - Bei Verkehrskontrollen am Wochenende stellte die Polizei Gotha gleich mehrere Verkehrsstraftaten fest, bei denen die Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen. Ein 22-jähriger Mercedesfahrer wurde am 13.08.2022 gegen 01.50 Uhr in Bufleben angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Kurz darauf kam ein 18-Jähriger in Molschleben mit seinem Seat in eine Kontrolle. Auch hier nahmen die Beamten ...

mehr