Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, RNK - etwas zu schnelle Fahrweise entlarvt Fahrt ohne Führerschein und unter Alkoholbeeinflussung

Leimen/RNK (ots)

Am 08.01.2023 gegen 02:00 Uhr fiel einer Streife des Revier Wiesloch ein PKW in der Bahnhofstraße in Leimen auf, der sich mit leicht überhöhter Geschwindigkeit fortbewegte. Als dieser einer Kontrolle unterzogen werden sollte, dauerte es auch eine kurze Zeit, bis der Fahrzeugführer das Anhaltesignal wahrnahm und sein Fahrzeug stoppte. Nachdem der Lenker lediglich den Fahrzeugschein aushändigte, wurde dieser nach Ausweisdokumenten durchsucht. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurde bei dem 19-Jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen, was ein Test vor Ort auch bestätigte. Zu einem Promillewert von über 1,5 Promille kommt hinzu, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der junge Mann musste seinen Heimweg, nachdem er eine Blutprobe abgegeben hatte, ohne seinen PKW antreten. Er muss sich nun den weiteren strafrechtlichen Konsequenzen verantworten.

