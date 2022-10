Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr leistet zweimal Tragehilfe und rückt zum Verkehrsunfall aus

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 16:34 Uhr zu einem Wohnhaus an der Alten Bergstraße alarmiert. Nachdem dort eine Person schwer in den Räumlichkeiten gestürzt war, forderte der Rettungsdienst die Feuerwehr zur Tragehilfe an. Der Verletzte wurde schonend auf einer speziellen Trage aus dem Haus zum Rettungswagen transportiert.

Acht ehrenamtliche Feuerwehrkräfte waren dort mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einer Drehleiter rund 45 Minuten im Einsatz.

Am Mittwochmorgen ereignete sich gegen 11:24 Uhr auf der Haßlinghauser Straße im Bereich des neuen Kreisverkehrs ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug. Der Fahrer musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Feuerwehr stellte vor Ort den Brandschutz sicher und streute ausgelaufene Betriebsmittel mit Bindemittel ab. Die Haßlinghauser Straße musste für die Einsatzdauer gesperrt werden.

Zehn ehrenamtliche Feuerwehrkräfte waren dort mit drei Fahrzeugen rund 60 Minuten im Einsatz.

Am gleichen Tag wurden Kräfte um 20:00 Uhr erneut zu einer Tragehilfe alarmiert. Diese wurde an der Mittelstraße durchgeführt, nachdem ebenfalls in häuslicher Umgebung eine Person schwer gestürzt war.

sechs ehrenamtliche Feuerwehrkräfte waren dort mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug rund 45 Minuten im Einsatz.

