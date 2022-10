FW-EN: Unfall auf der Autobahn

Sprockhövel (ots) - Am Freitag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 6.25 Uhr ins Gewerbegebiet Stefansbecke gerufen. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb ausgelöst. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Ursache offensichtlich Wasserdampf aus dem Produktionsablauf war, so dass ein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte nicht erforderlich wurde. Einsatzende war gegen 7.00 ...

