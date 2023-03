POL-PDWIL: Ladendiebstahl

Gerolstein (ots) - Am 11.03.2023 gegen 21:40 Uhr gerieten im Bereich eines Fahrgeschäfts anlässlich der Gerolsteiner Frühlingskirmes ein 14-jähriger Jugendlicher und ein 46-jähriger Fahrgeschäftbetreiber wegen einer nicht vorhandenen "Fahrmarke" derart in Streit, dass es zu einem Gerangel kam, in dessen Verlauf beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Es wurden ...

mehr