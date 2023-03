POL-PDWIL: Pressesofortmeldung wegen Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fahrzeugführerin

Daun (ots) - Am 11.03.2023 gegen 16:10 Uhr kontrollierten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun einen 68-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Daun, welcher das Mobiltelefon als Fahrzeugführer während der Fahrt im Bereich der Bitburger Straße in Daun nutzte. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ein verkehrserzieherisches Gespräch geführt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr