Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizeibeamte und Rettungsdienst angegriffen - ein Rettungssanitäter verletzt

Frankenthal (ots)

Am 26.01.2023 gegen 20:00 Uhr wurde die Polizei Frankenthal durch eine Mutter informiert, dass sich ihr jugendlicher alkoholisierter 15- jähriger Sohn in der gemeinsamen Wohnung im Schießgartenweg in Frankenthal aggressiv verhalten würde. Durch die entsandten Streifen vor Ort konnte der Jugendliche in der Wohnung angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme schlug und trat der Jugendliche in Richtung der Polizeibeamten und des hinzugerufenen Rettungsdienstes. Er traf einen Polizeibeamten zwei Mal im Gesicht und einen Rettungssanitäter im Unterleib. Zudem beleidigte er alle vor Ort befindlichen Einsatzkräfte mehrfach. Alle Polizeibeamte vor Ort blieben unverletzt, der Rettungssanitäter wurde leicht verletzt. Gegen den Jugendlichen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell