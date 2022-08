Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab - Sozia schwer verletzt

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montag, den 15.08.2022, gegen 19.15 Uhr ereignete sich an der Rodenberger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht und seine Sozia schwer verletzt wurde. Die junge Frau wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Laut Zeugenaussagen soll der 22-jährige Extertaler mit seinem Motorrad die Rodenberger Straße in Fahrtrichtung Stadthagen gefahren sein und mit überhöhter Geschwindigkeit einen vor ihm fahrenden PKW überholt haben. Kurz vor der Abzweigung Heuerßer Straße soll er dann in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und über den Gehweg in einen Graben gefahren sein. Durch den Sturz wurde der 22-Jährige leicht, seine 20-jährige Sozia hingegen schwer verletzt. Die junge Frau aus Hessisch Oldendorf wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Extertaler wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, verließ dies jedoch am selben Abend.

Durch den Unfall brachen die Außenspiegel des Motorrades ab, zudem wurde dieses linksseitig verkratzt. Die Schadenshöhe wurde auf über 1500 Euro geschätzt. Die Polizei setzt zudem die Stadt Stadthagen in Kenntnis. Von Seiten der Stadt muss überprüft werden, ob zusätzlich ein Flurschaden entstanden ist.

Die Polizei Stadthagen ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 22-Jährigen.

