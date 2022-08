Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Liebenau

Eigentümer von Brechstange gesucht

Liebenau (ots)

(opp) Nach einem Einbruchsversuch bei einer Kfz-Werkstatt in der Sternstraße in Liebenau, ließ die bislang unbekannte Täterschaft, in der Nacht vom 10. auf den 11.08.2022, eine schwarzfarbene Brechstange zurück. Wer genauere Angaben zu der Herkunft der ca. 150 cm langen und massiven Brechstange machen kann, setzt sich bitte unter der Telefonnummer 05021/924060 mit den Polizeibeamt*innen der Polizeistation Marklohe in Verbindung.

