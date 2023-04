Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gegenverkehr ausgewichen und mit Schutzplanke kollidiert

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Mussumer Ringstraße (K 27); Unfallzeit: 12.04.2023, 20.10 Uhr;

Ein 20 Jahre alter Autofahrer aus Bocholt befuhr am Mittwochabend die Mussumer Ringstraße (K27) aus Richtung Dingden kommend. Etwa in Höhe der Überführung B 473 (Autobahnzubringer) sei ihm ein Pkw entgegengekommen, so der 20-Jährige. Dieser sei teilweise auf seiner Fahrspur gefahren, so dass er nach rechts ausweichen musste und gegen die Schutzplanke gefahren sei. Zu dem anderen Pkw, dessen Fahrer nicht angehalten habe, konnte der Bocholter keine näheren Angaben machen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell